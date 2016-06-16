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فرنسا تمنح الجنسية لجزائرى أظهر بطولة فى هجمات باريس

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فرنسا تمنح الجنسية لجزائرى أظهر بطولة فى هجمات باريس فرنسا تمنح الجنسية لجزائرى أظهر بطولة فى هجمات باريس
منح وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف، الجنسية الفرنسية لرجل ولد فى الجزائر، وساعد فى إنقاذ عشرات الأشخاص فى قاعة حفلات باتاكلان أثناء هجمات 13 نوفمبر فى باريس.

ونشأ الرجل الذى تمت الاشارة إلى اسمه فحسب بانه (ديدى) والبالغ من العمر 35 عاما، فى فرنسا وكان يعمل حارس أمن فى باتاكلان.

وكان خارج قاعة الحفلات عندما بدأ الهجوم، ولكنه اندفع الى الداخل لفتح الباب الخلفى ومساعدة الناس على الهروب، وقالت وزارة الداخلية فى بيان امس الاربعاء لمناسبة منحه الجنسية انه انقذ ارواحا " بسبب رباطة جأشه وشجاعته".

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