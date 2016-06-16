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العبادى يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الحرب على داعش وتحرير الموصل

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العبادى يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الحرب على داعش وتحرير الموصل العبادى يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الحرب على داعش وتحرير الموصل
شدد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، الجهات المسؤولة بتكثيف جهود رعاية النازحين بسبب إرهاب تنظيم(داعش) الإرهابى وتوفير مستلزماتهم.

والتقى العبادي، فى مكتبه مساء اليوم الخميس، قائد القيادة المركزية الأمريكية جوزيف فوتيل والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء مناقشة الانتصارات التى تحققها القوات العراقية فى الفلوجة، والاستعدادات لتحرير الموصل مركز محافظة نينوى وتدريب وتسليح القوات المسلحة.

وهنأ جوزيف فوتيل رئيس الوزراء العراقى بالانتصارات المتحققة على داعش، مؤكدا استمرار دعم أمريكا للعراق فى حربه ضد عصابات الإرهاب.

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مصر 365