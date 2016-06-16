تقرير إنجليزي – تشيلسي يدخل سباق ضم رمضان صبحي وينافس ستوك

دخل نادي تشيلسي الإنجليزي سباق ضم رمضان صبحي لاعب خط وسط الأهلي ومنتخب مصر خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح موقع "بليتشر ريبورت" الإنجليزي أن تشيلسي أبدى اهتمامه بضم لاعب النادي الأهلي لينافس بذلك ستوك سيتي الذي أعرب عن رغبته في وقت سابق بضم رمضان. (طالع التفاصيل)

كما ذكر تقرير الموقع الإنجليزي أن رغبة تشيلسي جاءت بسبب علهم بموهبة رمضان الكبرى والتي تحدث الجميع عنها خلا الفترة الأخيرة.

وأفاد بأنه حال نجح تشيلسي في ضم رمضان صبحي فإنه سيقوم بإعارته لناد آخر مباشرة حتى يسمح له بالتطور قبل العودة إلى صفوف الفريق اللندني مجددا.

وأتم التقرير موضحا أنه إذا أراد تشيلسي ضم رمضان فإنه عليه منافسة ستوك سيتي وأياكس وأرسنال الذي أبدى اهتمامه بلاعب منتخب مصر الشاب في وقت سابق.

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