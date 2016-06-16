استشارى أطفال: قلة شرب المياه يضعف الدورة الدموية ويسبب الاكتئاب

الماء أحد أسرار الحياة بدونه لا يستطيع أى كائن الحياة، وفى رمضان يقلل الكثيرون من تناول المياه نظرًا لعدد الصيام الطويلة وعدم تعويض ذلك بتناول نفس كمية المياه التى يحتاجها الجسم بعد الإفطار ما يؤدى إلى بعض المشكلات الصحية.

الدكتور مجدى بدران، استشارى الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة قال: "قلة الماء تعكر المزاج وتسبب الاكتئاب لأن المخ يحتاج للماء دائمًا، فهو جزء من كل خلية فى الإنسان، بما فى ذلك خلايا المخ والأعصاب والنواقل العصبية حيث تحتوى خلايا المخ على 85% ماء من مساحتها".

>وتابع: "قلة السوائل تسبب قلة جريان الدم فى المخ وبالتالى يصل الأكسجين كميات أقل وطاقة أقل مما يفسر التعب والإعياء والشعور بالاكتئاب وربما التغيرات العاطفية فى حالات الجفاف، نلاحظ على قليل تناول المياه العصبية وضيق الأفق دائمًا ولهذا قلة السوائل تسبب الاكتئاب وتعكر المزاج لأن الجفاف يجعلنا أكثر عرضة للغضب".

ويشير الدكتور "مجدى" إلى أن فقدان السوائل سبب شائع للشعور بالتعب نتيجة بطء الدورة الدموية خاصة فى المخ بسبب قلة الأكسجين مع تراكم أحماض تسبب الشعور بالتعب، وليس هذا فقط بل يعمل نقص الماء فى الجسم على قلة الذكاء بسبب قلة إنتاج الطاقة فى المخ وضعف نشاط خلايا الدماغ وهو ما يؤثر على مستوى الذكاء.

وعن أسباب الشعور بالعطش، أوضح الدكتور "مجدى" أن هناك مجموعة من الأسباب التى تسبب العطش بشكل عام طوال العام وهى:

1. مرض السكر النوع الأول

>2. الجفاف

>3. العرق الشديد

>4. فقدان السوائل: مع القىء، الإسهال، النزيف، الحروق

>5. التوتر والإجهاد

>6. تناول الوجبات الدسمة بالإضافة إلى الوجبات الحارة.

>7. تناول المخلل.

>8. التدخين.

6 نصائح للحفاظ على صحتك فى رمضان أهمها.. احرص على السحور وأكثر من الماء

>

مشروبات دافئة تقاوم العطش وتخلصك من السموم.. القرفة والزنجبيل والنعناع