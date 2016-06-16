صراع الصفقات - تقرير: أرسنال يرغب في ضم ماريو جوتزه

قال تقرير صحفي إنجليزي إن أرسنال يرغب في ضم ماريو جوتزه صانع ألعاب بايرن ميونيخ خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب ما نشرته صحيفة "صن" الإنجليزية فإن نادي أرسنال يرغب في ضم جوتزه من بايرن ميونيخ بمبلغ 27 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح التقرير أن أرسنال مجبر على تلك الصفقة بعدما رفض بروسيا دورتموند خروج هنريك مخيتاريان إلا بعد انتهاء عقده في 2017.

وأشار التقرير إلى أن أرسين فينجر مدرب أرسنال قد حول وجهته ناحية جوتزه، ولا يعد أرسنال المهتم الوحيد إذ ان ليفربول يرغب في ضم اللاعب.

ويشارك ماريو جوتزه مع منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2016 المقامة بفرنسا ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أوكرانيا وأيرلندا الشمالية وبولندا.