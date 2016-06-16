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صراع الصفقات - تقرير: تشيلسي يعرض فابريجاس على ريال مدريد

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صراع الصفقات - تقرير: تشيلسي يعرض فابريجاس على ريال مدريد صراع الصفقات - تقرير: تشيلسي يعرض فابريجاس على ريال مدريد

عرض تشيلسي على ريال مدريد انتقال سيسك فابريجاس إلى النادي الملكي في موسم الانتقالات الصيفي بحسب تقرير OK Diaro الإسبانية.

يقول التقرير إن فابريجاس لا يرغب في مواصلة اللعب بألوان تشيلسي منذ رحيل جوزيه مورينيو عن منصب المدير الفني للفريق اللندني.

وأنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي يرغب في ضم راديا نايجولان وأخرين بصفات جسدية أقوى من تلك التي يملكها فابريجاس لقيادة خط وسط الفريق الأزرق الموسم المقبل.

لهذا يأمل تشيلسي في قنص مبلغ مالي جيد من فابريجاس لاستخدامه في ضم لاعبين أخرين.

ويعد فابريجاس من الأهداف التي حاول ريال مدريد ضمها منذ كان ناشئا واعدا في صفوف أرسنال الإنجليزي سنة 2007.

فهل يتمم ريال مدريد صفقة مع لاعب كتالوني سابق لبرشلونة ركض خلفها النادي الملكي 10 سنوات؟

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