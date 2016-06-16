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«دورتموند» يضم المدافع «جيريرو» لـ 4 سنوات

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«دورتموند» يضم المدافع «جيريرو» لـ 4 سنوات «دورتموند» يضم المدافع «جيريرو» لـ 4 سنوات

المدافع جيريرو

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني اليوم الخميس عبر موقعه على الانترنت عن التعاقد مع المدافع البرتغالي الدولي “رفائيل جيريرو” لاعب لوريان الفرنسي بعقد يمتد 4 سنوات ويستمر حتى 2020.

ويشارك جيريرو ” 22 عامًا” حاليًا مع منتخب بلاده في نهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم المقامة في فرنسا، كما شارك المدافع في أكثر من 100 مباراة مع لوريان الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال 3 سنوات.

ونقل موقع النادي الألماني على الانترنت عن مديره الرياضي “مايكل زورك” قوله “رفائيل جيريرو لاعب يتمتع بخبرة فنية وهو يلعب بنفس القدر من الكفاءة في عدة مراكز”.

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