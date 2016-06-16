الأمن العام اللبنانى يوقف سوريا لانتمائه لتنظيم إرهابى

أوقف الأمن العام اللبنانى، شخصا سوريا لانتمائه إلى تنظيم إرهابى، وذكر بيان صدر عن المديرية العامة للامن العام اللبنانى اليوم أنه اعتراف خلال التحقيق معه بإنتمائه إلى تنظيم إرهابى، وأنه ناشط فى مجال تجنيد وتحريض الشبان على التوجه إلى سوريا بهدف الإلتحاق بصفوف التنظيم التابع له والقتال الى جانبه.

كما أنه شارك مع آخرين بالتخطيط لإستهداف احد حواجز الجيش بهدف قتل عسكريين، على صعيد آخر، ذكر بيان صدر عن قيادة الجيش اللبنانى اليوم أن زورقين حربين إسرائيليين اخترقا المياه الإقليمية اللبنانية فى حادثين منفصلين مقابل بلدة رأس الناقورة بجنوب لبنان، وأشار البيان إلى أنه تجرى متابعة الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة فى لبنان"اليونيفيل".