أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمن العام اللبنانى يوقف سوريا لانتمائه لتنظيم إرهابى

Google+ Print
الأمن العام اللبنانى يوقف سوريا لانتمائه لتنظيم إرهابى الأمن العام اللبنانى يوقف سوريا لانتمائه لتنظيم إرهابى
أوقف الأمن العام اللبنانى، شخصا سوريا لانتمائه إلى تنظيم إرهابى، وذكر بيان صدر عن المديرية العامة للامن العام اللبنانى اليوم أنه اعتراف خلال التحقيق معه بإنتمائه إلى تنظيم إرهابى، وأنه ناشط فى مجال تجنيد وتحريض الشبان على التوجه إلى سوريا بهدف الإلتحاق بصفوف التنظيم التابع له والقتال الى جانبه.

كما أنه شارك مع آخرين بالتخطيط لإستهداف احد حواجز الجيش بهدف قتل عسكريين، على صعيد آخر، ذكر بيان صدر عن قيادة الجيش اللبنانى اليوم أن زورقين حربين إسرائيليين اخترقا المياه الإقليمية اللبنانية فى حادثين منفصلين مقابل بلدة رأس الناقورة بجنوب لبنان، وأشار البيان إلى أنه تجرى متابعة الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة فى لبنان"اليونيفيل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365