تنفيذ 378 حكما وضبط 82 هاربًا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية برئاسة العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالإسماعيلية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 378 حكمًا متنوعًا منها 264 حكمًا جزئيًا و56 حكم غرامات، 25 حكم سيارة و17 حكما مخالفات و12 حكما مستأنف و4 أحكام جنائية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 82 متهما هاربا محكومًا عليه حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

- تنفيذ 366 حكماً وضبط 81 هاربًا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية