تأجيل محاكمة طالب الهندسة فى قضية قتل عمته بعد تكفيرها لشهر نوفمبر

أجلت اليوم، الخميس، محكمة جنايات طنطا الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد رضا عبد الوهاب وعضوية المستشارين عبد العاطى شعلة وعمرو صلاح الدين وأمانة سر عزت خليل محاكمة طالب بكلية الهندسة بعد قيامه بتكفير عمته وقتلها بـ23 طعنة بجسدها لوجود أتربة على المصحف، إلى شهر نوفمبر المقبل لسماع شهود الإثبات بناء على طلب الدفاع.

كانت المحكمة قد استكملت محاكمة المتهم فى جلستها اليوم الخميس واعترف المتهم بارتكابه الواقعة وطلب من هيئة المحكمة سماع أقواله داخل غرفة المداولة فى سرية تامة لكون أن لديه معلومات فى غاية السرية ولا يريد أن يبوح بها أمام أحد.

ترجع الواقعة بإخطار تلقاه اللواء نبيل مدير أمن الغربية، بالعثور على جثة ربة منزل تدعى "إكرام. ع" – 62 سنة مقتولة داخل شقتها بدائرة قسم ثان طنطا بالانتقال والمعاينة تبين أن المجنى عليها بها 23 طعنة فى أنحاء متفرقة بجسدها ورأسها متهشم، على الفور تم تشكيل فريق بحث لمعرفة ملابسات الواقعة، وأكدت التحريات أن وراء الواقعة نجل شقيقها "ع.م" – 20 سنة طالب بكلية الهندسة.

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