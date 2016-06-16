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إصابة الأم بزيكا بعد الـ3 أشهر الأولى من الحمل لا يصيب الجنين بعيوب خلقية

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إصابة الأم بزيكا بعد الـ3 أشهر الأولى من الحمل لا يصيب الجنين بعيوب خلقية إصابة الأم بزيكا بعد الـ3 أشهر الأولى من الحمل لا يصيب الجنين بعيوب خلقية
بعد تفشى فيروس زيكا فى العديد من البلدان وعلى رأسها البرازيل، عاشت النساء فى رعب ورهبة من الحمل، لكن دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون كولومبيون، كشفت أن إصابة الأم الحامل بفيروس زيكا بعد مرور الربع الأول من الحمل لا يشكل ضرراً للجنين.

ووفقًا للدراسة الكولومبية، أوضح الباحثون، أن أكبر خطر يواجه الأطفال فى رحم أمهاتهم يكون فى وقت مبكر من الحمل "أول 3 أشهر".

ووجدت الدراسة أيضاً، بعض الحالات المثيرة للقلق بشأن التشوهات الخلقية الشديدة فى الأطفال الذين يولدون للنساء اللاتى لم يدركن أنهن أصبن بفيروس زيكا.

وقال الدكتور جورج إيان ليبكين، خبير الأمراض المعدية بجامعة كولومبيا، إن فيروس زيكا ينتشر أساسًا عن طريق لدغة البعوضة الاستوائية، لافتاً إلى أن معظم الناس المصابين لم تتطور لديهم أعراض المرض، وآخرون أصيبوا بحمى وطفح الجلدى، وآلام المفاصل، أو احمرار فى العينين، تعافوا فى غضون أسبوع.

وقد أجريت الدراسة من قبل مسئولى الصحة الكولومبيين والأمريكيين، وقد نشرت على الإنترنت مؤخراً عبر جورنال نيو انجلاند اوف ميديسين.


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