"الأوقاف" تحدد 320 مسجداً للاعتكاف بكفر الشيخ

عقدت الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اجتماعا مع مديرى الإدارات، لتحديد المساجد التى سيتم الإعلان عنها، للاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وقال الشيخ سعد الفقى، خلال تصريحات صحفية له، اليوم، الخميس، إنه تم اختيار 302 مسجد للاعتكاف هذا العام موزعة على جميع المراكز والمدن والقرى.

وأضاف الفقى، سيتم الإعلان عن أسماء تلك المساجد وأماكنها مطلع الأسبوع المقبل، ليعرف الراغبون فى الاعتكاف بشهر رمضان مواقع تلك المساجد.

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