أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"الأوقاف" تحدد 320 مسجداً للاعتكاف بكفر الشيخ

Google+ Print
"الأوقاف" تحدد 320 مسجداً للاعتكاف بكفر الشيخ "الأوقاف" تحدد 320 مسجداً للاعتكاف بكفر الشيخ
عقدت الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اجتماعا مع مديرى الإدارات، لتحديد المساجد التى سيتم الإعلان عنها، للاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وقال الشيخ سعد الفقى، خلال تصريحات صحفية له، اليوم، الخميس، إنه تم اختيار 302 مسجد للاعتكاف هذا العام موزعة على جميع المراكز والمدن والقرى.

وأضاف الفقى، سيتم الإعلان عن أسماء تلك المساجد وأماكنها مطلع الأسبوع المقبل، ليعرف الراغبون فى الاعتكاف بشهر رمضان مواقع تلك المساجد.


>- "أوقاف" كفر الشيخ تكشف استعدادات الأئمة ومساجد الاعتكاف بشهر رمضان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365