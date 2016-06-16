رئيس الإدارة المركزية لـ"أزهر كفر الشيخ": إلغاء ندب 33 مراقبا وتحرير 7 محاضر غش

قال الدكتور محمد السروى، رئيس الإدارة المركزية فى المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، إنه تم تحرير 7 محاضر لطلاب وطالبات بامتحانات الثانوية الأزهرية فى محاولات غش بالمحمول، وإثارة الشغب فى لجنة فرج الكبرى، ولجنة الرصيف، إلى جانب رصد تعدى طالب باللفظ على مراقب لجنة بسيدى سالم ولجنة معهد كفر الشيخ.

وأضاف السروى خلال تصريحات صحفية، اليوم، الخميس، أنه تم إلغاء ندب 33 مراقبا وعاملا وفرد أمن فى لجان كفر الشيخ البنين والبنات، إضافة إلى إلغاء ندب لجنتى أمن معهد كفر الشيخ الثانوى والإعدادى منذ بدء الامتحانات حتى الآن.

وأضاف السروى أن هناك متابعة مستمرة من مشيخة الأزهر لمواجهة الغش، والاطمئنان على اللجان لتوفير الهدوء للطلاب لإعطاء كل طالب حقه.

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