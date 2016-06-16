أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

قرية عياش بالمحلة تغرق فى الصرف الصحى بسبب انسداد المصرف

Google+ Print
قرية عياش بالمحلة تغرق فى الصرف الصحى بسبب انسداد المصرف قرية عياش بالمحلة تغرق فى الصرف الصحى بسبب انسداد المصرف
تشهد قرية عياش التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حالة من الغضب بين أهالى القرية بعد غرق شوارع القرية ومنازلها فى مياه الصرف الصحى منذ شهر، نتيجة لوجود انسداد فى مصرف القرية ، نتيجة قيام الأهالى بإلقاء مخلفاتهم فى المصانع والحيوانات النافقة بمياه المصرف، مما تسبب فى ارتفاع منسوب المياه وغرق الشوارع والمنازل وإصابة الحياة بشوارع القرية بالشلل التام وانتشار الأمراض بين سكانها إلى جانب انتشار الحشرات والبعوض.

وتقدم الأهالى، باستغاثات بمديرية الرى بالغربية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، لإنقاذهم وسرعة التدخل لإزالة الإنسداد وشفط المياه من المنازل والشوارع حتى تعود الحياة للقرية مرة أخرى.

وناشد عبد الحفيظ الجمال أحد أهالى القرية، المسئولين بالوقوف بجانب الأهالى ورفع الضرر عن القرية وسرعة تسليك المصرف وشفط المجارى من الشوارع والمنازل، حفاظا على أرواح المواطنين بعد انتشار الأمراض والأوبئة بسبب الصرف الصحى.


>- طفح مياه الصرف بإسكان الشباب فى 6 أكتوبر.. وجهاز المدينة خارج نطاق الخدمة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365