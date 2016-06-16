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الكنيسة الأرثوذكسية تعيد انتخاب الأنبا رفائيل سكرتيرا للمجمع المقدس

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الكنيسة الأرثوذكسية تعيد انتخاب الأنبا رفائيل سكرتيرا للمجمع المقدس الكنيسة الأرثوذكسية تعيد انتخاب الأنبا رفائيل سكرتيرا للمجمع المقدس

البابا تواضروس – أرشيفية

قرر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في جلسته اليوم برئاسة البابا تواضروس الثاني، إعادة انتخاب الأنبا رفائيل أسقف وسط القاهرة وتوابعها سكرتيرا عاما للمجمع لمدة 3 سنوات أخرى.

كما قرر المجمع – في جلسته بدير وادي النطرون – إعادة انتخاب الأنبا توماس أسقف القوصية ومير والأنبا يوسف أسقف جنوبي أمريكا والأنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء كأعضاء في سكرتارية المجمع لمدة ثلاث سنوات أخرى.

كما قرر المجمع الاعتراف بدير القديسة الشهيدة دميانة والأنبا مويسيس للراهبات فى إيبارشية البلينا ودير السيدة العذراء والشهيدة دميانة بداوسنفل- أتلانتا جورجيا – إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية ودير القديس العظيم الأنبا موسى القوي بطريق العلمين.

وأوصى المجمع بمراجعة جميع مراكز المشورة على مستوى الكرازة لتوحيد منهج معتمد وتحديد مراكز معتمدة كنسيا لاستخراج شهادات الدورات اللازمة لإتمام الزواج ويعمل بهذه الشهادات إجباريا من أول يوليو 2017.

كما طالب الكنائس بالالتزام بتعيين نسبة خمسة فى المائة من المعاقيين فى العمالة بالكنيسة ومشاريعها بقدر الإمكان.

وأقر المجمع توصية لجنة الطقوس به بإدراج ظهور السيدة العذراء فى إدفو – إيبارشية أسوان – فى عام 1982 ضمن ظهورات السيدة العذراء فى الكنيسة القبطية .

كما قرر المجمع إنشاء مدرسة للشمامسة فى كل إيبارشية واقترح الحاضرون أن السن الأدنى للرسامه فى رتبة إبصالتس تكون 6 سنوات وألا يرسم شماس فى أى درجه إلا بيد أسقفه، كما قرر المجمع عدم إضافة أو حذف أى عبارة فى طقس القداس الإلهي إلا بعد إقرارها من المجمع المقدس.

أ ش أ

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