تعيين امرأة قائدة للمشاة لأول مرة في كندا

استلمت جيني كاريغنان منصب رئيس أركان عمليات الجيش الكندي اليوم الخميس، لتكون أول امرأة تقود قوات المشاة في كندا.

وكاريغنان (47 عاماً) التي تخدم في الجيش الكندي منذ 30 عاماً، انخرطت في صفوفه قبل 3 سنوات من فتح البلاد المجال للنساء للانضمام إلى الوحدات القتالية في 1989، نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال وزير الدفاع هارجات سينغ سجان إن ترقيتها وتعيينها في هذا المنصب الصعب كرئيسة أركان لعمليات الجيش الكندي، يعكسان التنوع والمساواة في الفرص ضمن قواتنا العسكرية.

وتمثل النساء 15% من قوات الجيش، فيما تبلغ نسبتهن في القوات القتالية 2,4% فقط، وفقاً لأرقام حكومية.