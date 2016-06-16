دان براون يقدم 300 ألف يورو تبرعاً لمكتبة هولندية

تبرع الكاتب الأمريكي دان براون بمبلغ 300 ألف يورو (335 ألف دولار) لمكتبة ريتمان في أمستردام والتي استعان بها في أبحاث لدى كتابة بعض أشهر رواياته وذلك بغرض الحفاظ على أعمالها القديمة.

وجاء في بيان أن التمويل سيوجه إلى عملية الحفظ الإلكتروني لجزء من مجموعة الكتب والمخطوطات النادرة بالمكتبة عن طقوس العقيدة الهرمسية التي أشار إليها عند كتابة روايتي (ذا لوست سيموبل) و(إنفيرنو)، نقلاً عن “رويترز”.

وأضاف البيان أن نحو 4600 عمل يرجع تاريخها إلى ما قبل عام 1800 ستتوفر عبر الإنترنت للاطلاع العام اعتباراً من ربيع 2017.

وأسس رجل الأعمال الهولندي جوست ريتمان المكتبة -المعروفة أيضاً باسم مكتبة الفلسفة الهرمسية- في 1984.