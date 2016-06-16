لغناها بـ"التوكوفيرول".. تناول المكسرات يُقلل فرص الإصابة بالسرطان

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن تناول المكسرات يومياً بصورة منتظمة يخفض خطر الموت بسرطان البروستاتا بمعدل الثلث.

ووجد الباحثون من جامعة هارفارد، أن تناول 28 جرامًا يومياً من أى نوع من المكسرات يخفض معدلات وفيات الأشخاص الذين يعانون من سرطان البروستاتا بنسبة 34%.

وأشار الباحثون، إلى أن سرطان البروستاتا يصيب 35 ألف رجل سنوياً فى بريطانيا، مما أسفر عن مقتل حوالى 10 أشخاص منهم، لافتين إلى أنه لم يكن هناك أى دليل على أن تناول المكسرات يقلل من خطر الإصابة بالمرض فى المقام الأول.

وفى عام 2014، وجد العلماء خلال دراسة علمية كبيرة أن تناول عين الجمل على وجه الخصوص يقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بالأورام السرطانية.

وتوصل العلماء فى معرض أبحاثهم خلال الدراسة التى شملت على أكثر من 47 ألف شخص، ونشرت مؤخراً عبر الإنترنت فى الدورية البريطانية للسرطان، أن تناول المكسرات خمس مرات فى الأسبوع على الأقل خفض خطر الوفاة المبكرة بمعدل 34% مقارنة بأولئك الذين يتناولون المكسرات أقل من مرة فى الشهر.

وأكد الباحثون، أن المكسرات غنية بـ"التوكوفيرول"، وهو نوع من فيتامين E والتى تشير بعض البحوث، إلى أنه من الفيتامينات المكافحة للسرطان.

وأضاف الباحثون، أن المكسرات تحتوى على المواد الكيميائية النباتية، التى لها خصائص مضادة للسرطان، وقد وجدت دراسات أخرى أنها تحمى من أمراض القلب وداء السكرى من النوع 2.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، وذلك فى الخامس عشر من شهر يونيو الجارى.

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