دراسة أمريكية: السكر وأمراض الشريان التاجى مزيج مميت

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن مرض السكرى من النوع 2 وأمراض الشريان التاجى يمكن أن يكونا مزيجًا مميتًا.

وقد وجدت الدراسة الجديدة، أن المرضى الذين يعانون من مرض السكرى من النوع 2 وعانوا من فشل القلب، ارتفعت لديهم فرص إصابتهم بالوفاة بمعدل 1 إلى 4 على مدى الأشهر الـ18 المقبلة فى حياتهم.

وقال الباحث الرئيسى الدكتور ويليام وايت، أستاذ فى مركز القلب بات كالهون فى مركز "أوكن" الطبى الأمريكى، إن مرض السكرى من النوع 2 مصحوب بمتلازمة الشريان التاجى الحادة يحتاج إلى مزيد من الاهتمام، خاصة من أجل منع فشل القلب.

وأشار الباحثون، إلى أن المرضى الذين يعانون من مرض السكرى من النوع 2 هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من عموم السكان بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات، ويرجع هذا جزئياً إلى السمنة وأمراض أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول.

أضاف الباحثون، أن هناك مخاوف من أن بعض الأدوية التى تساعد فى السيطرة على نسبة السكر فى الدم التى قد تلحق الضرر أيضاً بالقلب.

وعرضت نتائج الدراسة فى الاجتماع السنوى لجمعية السكرى الأمريكية (ADA) فى نيو اورليانز، ونشرت مؤخراً على الإنترنت فى دورية رعاية مرضى السكرى.

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