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محافظ البحيرة: تكثيف الجهود التنفيذية لمواجهة نقص مياه الشرب

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محافظ البحيرة: تكثيف الجهود التنفيذية لمواجهة نقص مياه الشرب محافظ البحيرة: تكثيف الجهود التنفيذية لمواجهة نقص مياه الشرب
أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، على اتخاذ العديد من الإجراءات الفورية العاجلة للقضاء على مشكلة انقطاع مياه الشرب وضعفها ببعض المناطق بمدن ومراكز المحافظة والناتجة عن زيادة استهلاك المياه، نظراً للارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة التي سادت معظم انحاء الجمهورية خلال الأيام الماضية.

وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم التشديد على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى وضع الحلول الجذرية لتلك المشاكل التى تطرأ أولاً بأول.

وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمنهور، بتوفير العمال ومعدات الحفر اللازمة والوقوف مع أهالى قرية بنى موسى وتوصيل ماسورة قطر 8 بوصة لمسافة كيلو و 200 متر من الخط الرئيسى المار بـ"دسوق – دمنهور"، الأمر الذى أدى لضخ المياه بالمنطقة و القضاء على مشكلة انقطاع المياه، ومد خط خاص للجزء الشمالي بقرية سنهور بمركز دمنهور الذى كان يعانى من عدم وصول المياه له نظراً لارتفاع المنطقة عن باقي أجزاء القرى .

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