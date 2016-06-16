رامز جلال "بيلعب بـ علا غانم" ويكشف رموشها الصناعية و"التاتو"

بعد جرح غائر في الركبة، وكدمة بالذراع ، وإصابة مباشرة بعظمة الأنف، والأهم سقوط الرموش الصناعية، تقبلت النجمة المصرية علا غانم برحابة صدر ملعوب زميلها رامز جلال، لتحتل بأقل من نصف ساعة صدارة "التريند" المحلي لموقع التغريدات "تويتر"، الذي انشغل طويلاً بـ"تاتو" علا، وعبارات قليلة أوحت بأن المقلب بالكامل مفبرك.

حلقة علا غانم صنفت الأكثر إثارة من بين حلقات برنامج "رامز بيلعب بالنار"، فهي النجمة الوحيدة التي تعرضت لكل هذا الكم من الإصابات وكشفت عن حيلها التجميلية ومن بينها "الرموش الصناعية" لدرجة أنها قالت لرامز "كل حاجة بانت"، كما تعرضت لأكبر قدر من الإيحاءات عبر مقدمة رامز الساخرة من بنطالها الجينز المقطع والتيشيرت الشفاف، وتوقع الجميع أن ترد بغضب غير مسبوق، ولكن على العكس تقبلت المقلب برحابة صدر، وقالت لرامز "أنت حتقضى على الوسط الفني كله".

كلمات علا المثيرة طالت زميلها الممثل الكوميدي إدوارد واعتبرته الشامت الأول فيها، وبعدها قالت إن كل نجمات الوسط الفني سيشمتون فيها، ولكن الجملة الأكثر إثارة، كانت أثناء مصالحة مقدم البرنامج رامز جلال بعدما وجهت الجملة التقليدية للجمهور بانتظار حلقتها على قناة MBCمصر ، وهي جملة غير معتادة من ضيوف البرنامج الذين يكررون مقولة واحدة وهي: انتظروني ببرنامج رامز بيلعب بالنار!!

بعض مشاهد الحلقة أكدت احتمالات الفبركة، وأبرزها جفاف ملابس علا بصورة غير منطقية أثناء صعودها سلم الطوارئ ، وتذكرها ضرورة ضرب رامز رغم أنها سبق وسامحته.

علا غانم هل وقعت ضحية رامز جلال أم لعبت معه على جمهور البرنامج؟