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الكذب وراء انفصال جيجي حديد القصير عن زين مالك

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الخميس 16-06-2016 14:48

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن السبب وراء الانفصال القصير بين عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد Gigi Hadid وحبيبها النجم الشاب زين مالك Zayn Malik هو الكذب.

وأكد مصدر مقرب من العارضة ذات الأصول العربية،أنها علمت بخداع زين لها في اكثرمن مسألة تتعلق بحياتها الشخصية،ولكنها تقبلت اعتذاره وسامحته، على أن يثبت لها في الأيام القادمة أنه لن يعاود الكذب.

يذكر أن علاقة جيجي وزين بدأت منذ حوالى الـ7 أشهر، وقد اتسمت بالرومنسية والتفاهم.

يذكر أن جيجي حديد حلت مؤخراً ضيفة على برنامج المذيع جيمي فالون "tonight show"، وتناولت البرغر المفضلة لديها على الهواء، كإثبات منها أن عارضات الأزياء يتناولن البرغر أيضاَ.

 

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