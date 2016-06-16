بالصور: هل تخلت تايلور سويفت عن كالفين هاريس من أجل توم هيدلستون؟

التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً للنجمة العالمية تايلورسويفت Taylor Swift البالغة من العمر 26 عاماً، وهي بوضع حميم ورومنسي مع الممثل العالمي توم هيدلستون Tom Hiddleston البالغ من العمر 35 عاماً.

وكانت تايلور، التي انفصلت عن حبيبها كالفين هاريس Calvin Harris منذ أسبوعين فقط ، تتبادل القبل مع توم على الشاطئ قرب منزلها في جزيرة رود.

يشار إلى أن توم وتايلوركانا قد أثارا التساؤلات في أيار/مايو في حفل Met Gala حيث كانا يرقصان سوياً، وبحسب أحد الصحف الأمريكية، فأن الأخير قد اتصل بالنجمة بعد انفصالها عن حبيبها على الفور، وطلب منها الخروج، كما أنه أرسل لها الورود.

وبعد تصدر صور الثنائي الجديد الصحف والمجلات، أزال كالفين هاريس كلّ الصور التي كان قد نشرها في السابق على وسائل التواصل الاجتماعي، وتجمعه بالنجمة تايلور سويفت.

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