بالصور: لبلبة تعود لـ"مأمون وشركاه" بمفاجأة جميلة جداً

تعاود النجمة لبلبة الظهور اليوم ضمن أحداث الحلقة الحادية عشرة لمسلسل "مأمون وشركاه"، ولكن بمفاجأة كبرى، حيث تودع شخصية حميدة الزوجة المغلوبة على أمرها والتي تعاني من الفقر ومظاهر الشيخوخة وبخل زوجها الزعيم عادل أمام، لتصبح شخصية فاتنة الحسن، بعدما خضعت لجراحة تجميل تخلصت فيها من تجاعيد الوجه وانحناءة الظهر وملابسها الرثة، في مقدمة لتحولات مثيرة بأحداث المسلسل.

لبلبة الغائبة طوال الحلقتين الماضيتين، ستكشف أخيراً عن مكانها حيث قامت ببيع سيارتها من أجل الخضوع لجراحة تجميل، بعدما قررت أن تستعيد شبابها وتعوّض سنوات الحرمان مع زوجها البخيل الملياردير مأمون، وستجبره على تغيير طباعه وبدء الإفراج عن ثروته، كما ستقوم باستدعاء أولادها للحياة معها داخل قصرها، برفقة أسرهم ليبدأ صراعاً من نوع جديد بين ابنتها المتزوجة من رجل متشدد وابنها وعائلته الايطالية وابنها الآخر وزوجته اليهودية.