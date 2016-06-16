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ماذا يجمع بين فيروز وجورج وسوف؟

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الخميس 16-06-2016 16:03

كلاهما سجّل في مسيرته الفنية حالة غنائية نادرة وكلاهما جمعتهما الجيرة في البداية في منطقة الرابية شرق مدينة بيروت، دون أي زيارة من "الجار لجاره"، لتشاء الصدف مرة أخرى ويسكنا مرة ثانية في مجمّع "تلال بحرصاف" شرق مدينة بيروت. وكأن القدر أراد لهما الجيرة مرة ثانية لعلهما يلتقيان علماً أن لا أحد منهما يدنو من سور منزل الآخر. فالسيدة فيروز اشترت منزلاً "دوبلكس" (مؤلف من طابقين) في مجمّع (تلال بحرصاف). وكذلك الفنان جورج وسوف اشترى منزلاً في نفس المجمع. و أفادت بعض المصادر بأن السيدة فيروز وابنتها ريما قد شوهدتا عدة مرات في المجمّع تقومان بنفسيهما بتجهيز "الدوبلكس" وأنهما حريصتان على اختيار أدوات البناء ذات الجودة العالية المناسبة لإتمام المنزل كونهما اشترتا المنزل هندسياً على الخريطة وتكفلت السيدة فيروز بإتمامه على نفقتها الخاصة. وكذلك اشترى الفنان جورج وسوف الطابق الأرضي مع حديقة تحيط بالمنزل ومطل على منظر طبيعي خلاب وانتقل للعيش فيه منذ ما يقارب الشهرين. في حين ما زالت السيدة فيروز مقيمة في الرابية حتى الانتهاء من تجهيز المنزل.

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سيدتي