توبا بيوكستون أو ساريناي ساريكايا بطلة كيفانش تاتليتوغ الجديدة؟

اقتربت ساعة الحسم لدى الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند ليختار هو وكريم شاتاي منتج مسلسله الدرامي الجديد، الممثلة المناسبة للبطولة النسائية أمامه في المسلسل.

وبعد ترشيح ممثلات كثيرات، استقر الترشيح أخيراً على ممثلتين اثنتين هما توبا بيوكستون وساريناي ساريكايا، التي أبدى كيفانش تاتليتوغ في تصريحات صحفية إعجابه بها، وتمنيه التعاون معها في مسلسله القادم.

وقد حدث لقاء بين الجهة المنتجة والممثلة ساريناي ساريكايا التي ألقت نظرة على السيناريو المتوقع أن يتغير ويبدأ المؤلف في الكتابة مجدداً من الصفر، وسيكتب النص الجديد سيما إيرغينكون وإيليم جانبولات اللتان كتبتا مسلسل "العشق الأسود".

وكفة ساريناي ساريكايا ترجح بأدائها البطولة عن توبا بويوكستون، ولم يعلن بعد أي شيء رسمي عن هذا الأمر لغاية الآن.

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