هاشتاغ "الدراما الكويتية لا تمثلني" يحتل الصدراة على "تويتر"

يوماً بعد يوم، تتزايد الانتقادات على المسلسلات العربية والخليجية عموماً، والكويتية على وجه التحديد، مما يعني أن الجمهور غير راض على ما يعرض في رمضان.

فبعد الزوبعة التي أثارها المسلسل السعودي "شد بلد"، أثار المسلسل الكويتي"باب الريح" زوبعة جديدة من الإنتقادات، على خلفية تقبيل الفنان علي الكاكولي لقدم الممثلة فاطمة عبد الرحيم، مما جعل بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي يدشنون هاشتاغ # المسلسلات الكويتية لا تمثلني، الذي احتل الصدارة على "تويتر" محتلاً المرتبة الأولى وكان الأكثر انتشاراً بين التغريدات، حتى أن هناك من رأى أن تقبيل الأقدام تحول إلى موضة في الدراما الكويتية بعد تقبيل بشار لشطي لقدم شيماء علي في مسلسل "للحب كلمة" الذي عرض في العام الماضي.

في المقابل، استقبل داوود الشريان الممثل أسعد الزهراني بعد الضجة التي أثارتها مشاهد تحديقه بمؤخرة مروة محمد في المسلسل السعودي"شد بلد"، ووصف البعض الفيديو الخاص به، والذي بلغت نسبة مشاهدته على "يوتيوب" 6 ملايين مشاهدة، بالفيديو المنحرف.

أسعد الزهراني، برأ نفسه من المسؤولية وحمّلها للمخرج، وأكد أنه ممثل وليس مسؤولاً عن المشهد، أما الممثلة مروة محمد فهددت بمقاضاة من يقذفها على "تويتر"، وأكدت بدورها أنها ممثلة وليست عارضة أزياء".