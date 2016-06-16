أحلام تدعو إلى مقاطعة "سيلفي2"

دعت الفنانة أحلام إلى مقاطعة مسلسل "سيلفي 2"، على خلفية حلقة الأمس، التي وجدت- من وجهة نظرها- أنها حلقة عنصرية تميّز بين البيض والسود وأن هذا الأمر يتعارض مع مفهوم وقيم الدين الإسلامي، فأطلقت هشتاغ# أسود وأبيض، كما دعت للتصويت بكثافة على هاشتاغ #إسلام، وألحت على السود من المسلمين للإنضمام للحملة.

ولكن من تابع الحلقة، يجد أن ناصر القصبي يدعو في الحلقة إلى الإبتعاد عن العنصرية وعدم التمييز بين البيض والسود، واختتمها بالآية الكريمة التي تقول "إن أكركمكم عند الله اتقاكم".

الحلقة التي حملت عنوان "أبيض وأسود" تتحدث عن خميس (ناصر القصبي) الذي يتميز بلون بشرته بيضاء، (مثل والدته المتوفية)، والتي يعايره مجتمعه الصغير كون أفراده من أصحاب البشرة السوداء، حتى أن أهل الفتاة التي يحبها (وعد) يرفضونه زوجاً لابنته بسبب لون بشرته، فيقرر الزواج من ابنة خالته، ذات البشرة البيضاء مثله، رغم معارضة والده وشقيقه من والده (وهما من أصحاب البشرة السوداء) الذي يهدده بالسلاح، لأنه يريد الزواج من فتاة بيضاء.

ولكن خميس يصر على موقفه، ويحتفل بزفافه وسط مقاطعه أهله، إلى أن يفاجأ بحضور والده إلى الزفاف ، فيعانقه خميس ويقول له أعرف أنك لن تتخلى عني، عندها يخبره والده بأن شقيقه كان يرغب بالحضور أيضاً ولكنه في العناية المركزة وبحاجة ماسة إلى الدم. فيترك خميس العرس ويتوجه إلى المستشفى مع والده وينقذ حياة شقيقه. ويقول له "انت اخي. اللون ليس مهماً، بل المهم هي الإنسانية".

بعض المتابعين على "توتير"، استغربوا ردة فعل الفنانة أحلام، واتهمها البعض بالإنقلاب على وعد، بينما تساءل آخرون ما إذا كانت أحلام قد شاهدت الحلقة كلها، بالإشارة إلى أنها فهمت الرسالة التي أرادت إيضالها الحلقة بشكل خاطىء.

أحلام أطلقت مجموعة تغريدات على حسابها على "تويتر" حول الحلقة، واللافت أنها بدأتها بتغريدة سخرية، ما لبثت أن أوضحت بتغريدة ثانية أنها كانت تمازح وعد التي حلت ضيفة على حلقة الأمس من مسلسل "سيلفي 2"، كما أنها نشرت مقاطع من الحلقة يظهر وعد وناصر القصبي على حسابها على "تويتر"، وبعد مرور ساعتين، تحولت كل التغريدات إلى سلبية، وكأنها تنبهت فجأة إلى أن الحلقة تسيء للإسلام وتقدم صورة خاطئة وميزت بين البيض والسود. مما يعني أن ردة فعل أحلام على الحلقة لم تكن وليدة لحظتها، بل ثمة شيىء ما حصل - وربما هناك من لفت نظرها إلى مضمون الحلقة- وجعلها تشتم الحلقة بل وتدعو إلى مقاطعة البرنامج، وكأنها حاولت أن "تفشّ خلقها" على خلفية حلقة "الطقاقات" من البرنامج نفسه، والتي اعتبرت أنها موجهة إليها شخصياً.