ارتفاع ضحايا التفجير الانتحارى شرق مصراتة الليبية إلى 10 قتلى و7 جرحى

ارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحارى اليوم الخميس عند بوابة" أبوقرين" شرق مدينة مصراتة الليبية إلى 10 قتلى و7 جرحى من قوات عملية (البنيان المرصوص)، التابعة للمجلس الرئاسى الليبى .

وكانت الإحصائية الأولية قد تحدثت عن مقتل خمسة ولم تحدد عدد الجرحى، وقال المركز الإعلامى لعملية "البنيان المرصوص" اليوم، إن هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة عى بوابة أبو قرين شرق مدينة مصراتة أدى إلى مقتل 10 عناصر من قوات "البنيان المرصوص" وإصابة سبعة آخرين .

وأضاف أن قوات (البنيان المرصوص)، أحبطت هجومين انتحاريين بسيارتين مفخختين لتنظيم داعش كانا يستهدفان، القوات التابعة لحكومة الوفاق فى محاور القتال بمدينة سرت.