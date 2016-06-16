أخبار الأردن اليوم.. الأردن يستقبل 150 لاجئا سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أخبار الأردن اليوم

ركزت أخبار الأردن اليوم على استقبال الأردن 150 لاجئًا سوريًا، كما تناولت أخبار الأردن اليوم انخفاض إيرادات الأردن من السياحة بنسبة 0.5%.>قالت مديرية التوجيه المعنوى التابعة للقوات المسلحة الأردنية اليوم الخميس، إن قوات حرس الحدود الأردنية استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 150 لاجئًا سوريًا من مختلف الفئات العمرية ومن كلا الجنسين.

وأضافت المديرية - فى بيان - أن قوات حرس الحدود الأردنية نقلت هؤلاء اللاجئين إلى مراكز الإيواء والمخيمات المعدة لاستقبالهم، كما قدمت كوادر الخدمات الطبية الملكية الرعاية الصحية والعلاجات الضرورية للمرضى منهم.

أخبار الأردن اليوم

>انخفضت إيرادات الأردن من السياحة بنسبة 0.5%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجارى، وقال الأردن، الخميس، إن إيراداته من السياحة انخفضت إلى 1.55 مليار دولار.

ويسهم قطاع السياحة الأردنى بنسبة 13% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو مصدر رئيسى للعملة الصعبة التى يعتمد عليها الأردن، إلى جانب تحويلات المغتربين، فى دعم ميزان المدفوعات.

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الأردن يستقبل 150 لاجئا سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

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