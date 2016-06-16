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المدعي العام الفرنسي: سنستمر في استخدام القضاء لملاحقة مثيري الشغب

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المدعي العام الفرنسي: سنستمر في استخدام القضاء لملاحقة مثيري الشغب المدعي العام الفرنسي: سنستمر في استخدام القضاء لملاحقة مثيري الشغب

المدعي-العام-الفرنسي،-برايس-روبين

 

قال المدعي العام الفرنسي، برايس روبين، اليوم الخميس، إن ما حصل عقب مباراة المنتخبين الإنجليزي والروسي من اشتباكات عنيفة بين جمهور المنتخبين والتي أدت الإصابة العديد من أفراد جماهير الجانبين يجب أن يتكرر مجددًا.

وأكد روبين أن السلطات الفرنسية ستستمر في استخدام القضاء لملاحقة مثيري الشغب في فرنسا، وأيضًا للحفاظ على الأمن العام بالبلاد، وإنهاء بطولة الأمم الأوروبية بسلام.

وكانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة بين المشجعين الروس ونظرائهم الإنجليز قبل وبعد المباراة التي جمعت، السبت الماضي، منتخبي روسيا وإنجلترا في مدينة مرسيليا الفرنسية وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما في بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2016).

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