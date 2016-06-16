المسافرون العرب إلى "برلين" في الصيف

المسافرون العرب إلى العاصمة الألمانية "برلين" في الصيف، سيسرّون بحرارة المناخ المعتدلة، وبمعالم هذه المدينة الوفيرة، وجلّها يحظى بشهرة واسعة في أرجاء العالم، وأهمّها:

- بوابة "براندينبيرغ": تقع في الجزء الغربي من وسط المدينة، وكانت صمّمت من قبل كارل غوتهارد لانغانس في سنة 1791، بهدف تقسيم برلين إلى شرقية وأخرى غربية، خلال الحرب الباردة.

- الرايخستاغ": يقع بالقرب من بوابة "براندنبورغ"، وهو عبارة عن مقرّ البرلمان الألماني. يعدّ معلماً تاريخياً هاماً للمدينة؛ كان تعرّض لحريق في سنة 1933 وغارات جوية خلال معركة "برلين". ويضمّ بعض الرموز التاريخية، مثل: الكتابة على الجدران من قبل الجنود الاتحاد السوفيتي. وقد صُمّم المبنى الأصلي من قبل مجموعة من المهندسين المعماريين الذين وضعوا قبّة من الزجاج في الجزء العلوي للمبنى، بهدف توفير إطلالة رائعة على المدينة.

- متحف الجزيرة: يقع بين نهر سبري و"كوبفاغرابن"، ويضمّ خمسة متاحف: المتحف القديم الذي يعرض القطع الأثرية اليونانية والرومانية، في حين أن المتحف الوطني يعرض أكبر مجموعة من اللوحات العائدة إلى القرن التاسع عشر والتماثيل في ألمانيا. أمّا متحف "نو" فيعد زائريه بقطع تعود إلى عصور ما قبل التاريخ والفنّ المصري، بما في ذلك التمثال النصفي للملكة نفرتيتي. بدوره، يحتوي متحف بيرغامون على آثار يونانية وبابلية، بما في ذلك بوابة عشتار ومذبح بيرغامون. ويعرض متحف بوده مجموعة كبيرة من التماثيل وعدداً من اللوحات.

- "تيرجارتين": هي حديقة عامّة تقع وسط العاصمة، وتمتدّ على نحو 21.000 كيلومتر مربع.

تشكّل "تيرجارتين" الوجهة المثالية للمحليين والزائرين، لا سيما العائلات، للاستمتاع بنزهة في الهواء الطلق وركوب الدراجات أو ممارسة الرياضة. وفي الشتاء، يمكن التزلج على البحيرات في داخل الحديقة، إذا سمحت الظروف الجوية بذلك.

- "أونتر دين ليندن": تصطفّ أشجار الزيزفون على أطراف هذا الشارع، بعد أن كانت زُرعت للمرّة الأولى في سنة 1600. تمّ تمديد الشارع على مرّ القرون، حتى بات اليوم يشمل امساحة الممتدة من متحف الجزيرة إلى بوابة "براندنبورغ". ويحضن الشارع العديد من المواقع الأثرية والمناطق السياحية، بما في ذلك متحف التاريخ الألماني وقصر "التيس" و"غيندارماركت" ودار الأوبرا.

لإقامة فخمة في "برلين":

- "داس ستو": يجاور الفندق شارع التسوّق "كورفورستيندام"، ويضمّ مسبحاً داخلياً و"سبا" ضخماً يشتمل على مركز للياقة البدنية ومرافق للتدليك والساونا. ويقدّم المطعم الخاص بالفندق وجبات شهية. علماً بأنه حائز على نجمة "ميشلين".

- "ريجينت برلين": يبعد الفندق 200 متر من شارع "فردريشتراسيه" للتسوّق، وهو يمتاز بكلاسيكيته، ويوفّر مرافق "سبا" ومطاعم تقدم أطباقاً حائزة على نجمة "ميشلين".