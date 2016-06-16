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الكاف لـ في الجول: نقطة جوهرية خدمت مصر في التصنيف.. واليورو ربما يؤثر

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الكاف لـ في الجول: نقطة جوهرية خدمت مصر في التصنيف.. واليورو ربما يؤثر الكاف لـ في الجول: نقطة جوهرية خدمت مصر في التصنيف.. واليورو ربما يؤثر

هناك نقطة جوهرية وقفت إلى جوار في تظلمها ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحسب تصريحات عمرو شاهين مدير التسويق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لـFilGoal.com.

تلك النقطة منحت الفراعنة فرصة جديدة للتواجد في التصنيف الأول لتصفيات كأس العالم.

وأوضح عمرو شاهين "الفيفا حين قرر وضع تصنيف استثنائي لإفريقيا كان منتظرا أن يفعل ذلك في الفترة بين 8 إلى 10 من الشهر الجاري بحسب ما أعلن".

وأضاف "يوم 7 يميز تونس ويوم 8 كذلك. أما 9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 يقفون مع مصر في التصنيف!".

وتابع "ثم فوجئنا بالتصنيف يصدر يوم 7 وهو اليوم الذي يجعل حسابيا تونس في صدارة التصنيف".

وأكمل "لهذا كان قرار الفيفا بالوقوف مع مصر بعدما قدم اتحاد الكرة ملفا مدعوما بمستندات تفسر ما حدث".

وأردف "الآن جاء قرار الفيفا للكاف يقول إن التصنيف سيصدر يوم 21 وهو أقرب موعد لقرعة إفريقيا لتصفيات كأس العالم والتي يتم سحبها يوم 24".

اليورو!

وعقب عمرو شاهين على صعوبة حسابات التصنيف، مفصحا "هل تعلمون أن نتائج مباريات اليورو أو كوبا أمريكا قد تؤثر على حسابات التصنيف في إفريقيا!".

وشرح "مثلا لو لعب منتخب أوروبي في اليورو وخسر سيهتز رصيده. ولو كان قد واجه فريقا إفريقيا خلال السنوات الـ4 الماضية سيتأثر بالسلب رصيد الفريق الإفريقي كذلك".

وأفاد "هناك منتخبات إفريقية قررت خوض بطولة ودية فيها نيجيريا مثلا حاليا. فهل هذا يساعد نيجيريا على تحسين التصنيف؟ الأمور والحسابات باتت معقدة جدا وربما يتغير النظام قريبا".

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