«يورو 2016» .. نسخة الأرقام القياسية

كتب – محمد علي

تشهد فرنسا في الفترة ما بين 10 يونيو و10 يوليو بطولة كأس أمم أوروبا «اليورو» حيث يتنافس فيها 24 منتخبًا للفوز بالبطولة الأغلى لمنتخبات القارة العجوز.

وعلى الرغم من وقوع أحدث شغب عنيفة بين جماهير المنتخبات منذ بداية البطولة، مما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات وسقوط ضحايا، وقيام الاتحاد الأوروبي بإقصاء روسيا من البطولة مع إيقاف التنفيذ، وقيام السلطات الفرنسية بالقبض على بعض المشجعين، إلا أن البطولة شهدت تحطيم العديد من الأرقام القياسية ويذكر منها:

* أصبح اللاعب تاولانت تشاكا الذي يلعب لمنتخب البانيا، وشقيقه جرانيت تشاكا الذي يلعب لمنتخب سويسرا، أول شقيقان يلعبان وجهًا لوجه فى تاريخ اليورو.

* بهدفه فى مرمى سلوفاكيا، أصبح الويلزي جاريث بايل أول لاعب بريطاني يسجل هدف من ركلة حرة مباشرة في تاريخ اليورو.

* وبهدفيه في سلوفاكيا وإنجلترا، أصبح جاريث بايل أول لاعب يسجل هدفين من ركلتين حرتين في نسخة واحدة منذ الألماني توماس هاسلر في نسخة 1992.

* أصبح جاريث بايل أول لاعب يسجل هدف من ركلة حرة في انجلترا، منذ الفرنسي زين الدين زيدان عام 2004.

* بهدفه في روسيا، أصبح اللاعب إيريك داير لاعب منتخب إنجلترا أول لاعب انجليزي يسجل هدفًا من ركلة حرة فى تاريخ البطولة.

* أصبحت أسبانيا أول فريق في تاريخ اليورو يحافظ على نظافة شباكه فى 6 مباريات متتالية.

* أصبحت تركيا أول منتخب في تاريخ اليورو يهزم في أربع مباريات افتتاحية متتالية.

* بعد مباراتها أمام بلجيكا، أصبحت إيطاليا أكثر فريق حافظ على شباكه فى تاريخ اليورو برصيد 17 مباراة.

* أصبح الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون أول لاعب يقود منتخب بلاده في 3 نسخ مختلفة من البطولة.

* متوسط أعمار منتخب إيطاليا المشارك فى مباراة بلجيكا هو أكبر معدل فى تاريخ البطولة

> بمعدل 31 عام و169 يوم.

* هدف الألماني باستيان شفاينشتايجر في مرمى أوكرانيا، أصبح أسرع هدف لبديل ألماني في تاريخ مبارياتها في اليورو.

* ويلسي هولاهان هو أكبر لاعب سجل في يورو 2016 بعمر 34 عامًا و24 يوم.

* اللاعب التشيكي روزيسكي كان أصغر لاعب يشارك مع التشيك فى اليورو عام 2000 بعمر19 عام، وأصبح أكبر لاعب يشارك في تاريخ التشيك بعمر 35 عام.

* لاعبي المنتخب السلوفاكي هامسيك وفايس، أول لاعبان يقومان بصناعة هدفين لبعضهما البعض، منذ أن فعلها روني وسكولز لإنجلترا ضد كرواتيا عام 2004.

* لاعب المنتخب الروماني ستانكو هو أول لاعب يسجل هدفين من ضربتين جزاء فى نسخة واحدة من اليورو منذ الأسباني جازيكا منديتا في نسخة 2000.

* أصبح الفرنسي كومان هو أصغر لاعب يشارك مع فرنسا فى بطولة كبرى بعمر 19 عامًا و362 يومًا.

* أصبح جابور كيرالي حارس مرمى المجر، أكبر لاعب فى تاريخ اليورو بعمر 40 عام و74 يوم.

* بهدفه في البرتغال، أصبح بيركر يارناسون أول لاعب يسجل فى تاريخ ايسلندا فى بطولة كبرى.

* بمشاركته أمام ايسلندا، أصبح كريستيانو رونالدو أكثر برتغالي يشارك في اليورو ب 15 ماتش.

* ريناتو سانشيز أصبح أصغر برتغالي يشارك فى بطولة كبرى بعمر 19 عامًا 128 يوم.

* هدف البرتغالي لويس ناني في ايسلندا هو الهدف رقم 600 فى تاريخ اليورو.

* يورو 2016، هي نسخة اللحظات الأخيرة، حيث تم تسجيل 11 هدف في البطولة، من مجموع 32 هدفًا تم تسجيله حتى الآن، بعد الدقيقة 80 من أحداث المباريات.

ويستمر تحطيم الأرقام القياسية في اليورو، على الرغم من أن البطولة مازالت في بدايتها، حيث تشهد فرنسا حاليًا على فعاليات الجولة الثانية من البطولة التي يحمل لقبها المنتخب الأسباني.