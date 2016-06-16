صور..صيادلة كفر الشيخ يوكلون نقيبهم لرفع دعاوى ضد الشركات الرافضة هامش الربح‎

حرر عدد كبير من أعضاء نقابة صيادلة كفر الشيخ، اليوم الخميس، توكيلات قضايا للدكتور محمد فهمي حسن نقيب الصيادلة بالمحافظة، بصفته نقيب صيادلة كفر الشيخ، لاتخاذ الإجراءات القضائية، ضد الشركات الرافضة هامش الربح.

وكانت نقابة الصيادلة بكفر الشيخ أصدرت قرارًا بوقف مستحقات شركات الأدوية غير الملتزمة برفع الأسعار، الرافضة تطبيق القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 م، الخاص بوضع هامش ربح للصيدلي، وعدم التزام بعض شركات الأدوية بالقرار.

وقال الدكتور “فهمي”، خلال تصريحات صحفية، إنه يجب التمسك بكامل حقوق الصيادلة دون تفريط، ولا تهاون مع الشركات التي ترفض تطبيق القرار المشاركة في صنع الفوضى في سوق الدواء، وتتلاعب بأقوات الصيادلة.

وأكد الدكتور محمد كمال الأمين العام لنقابة صيادلة كفر الشيخ، أن صيادلة كفر الشيخ ومجلس نقابة صيادلة المحافظة، ملتزمن بقرارات الجمعية العمومية لها، وقرارات الجمعية العمومية العادية لصيادلة مصر، موضحًا أن جريمة تلاعب الشركات بالأسعار وبهامش ربح الصيدلي موثقة في فواتير الصيادلة، ولا يمكن القبول بأن يباع دواء بأسعار مختلفة لدى الموزعين أو لدى نفس الشركة في فترات زمنية متباعدة، ولا يجب أبدًا أن يرضى الصيادلة بهامش ربح أقل من المقرر قانونًا طبقًا للقرار 499.