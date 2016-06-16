السجن 3 سنوات لمتهم بسرقة اثار بالمنطقة الاثرية بميت رهينة

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد حمّاد عبد الهادي وعضوية المستشارين أمجد إمام وَعَبَد العظيم صادق، بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، لاتهامه بسرقة الاثار بالمنطقة الاثرية بميت رهينة بالجيزة.

ونسبت النيابة العامة للمتهم رمضان أبو السعود هاشم أنه في الأول من سبتمبر 2013 بدائرة قسم البدرشين، شرع وآخرون مجهولون في سرقة الآثار المملوكة للدولة، وأوقفهم مطاردة رجال الشرطة لهم، كما أنه اجرى واخرون مجهولون أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بدون ترخيص بان قام بصنع حفرة بالمنطقة الاثرية بميت رهينة بحثا عنها.

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