مصرع عامل دهسا تحت عجلات سيارة نقل على طريق المنصورة السنبلاوين

لقى عامل مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة نقل على طريق المنصورة السنبلاوين.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ للرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث مركز المنصورة، بوقوع حادث تصادم على طريق المنصورة السنبلاوين أمام مصنع الزيوت والصابون.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث، وتبين أن طرفيه كل من السيارة رقم ( د ر ب 3147 بيك اب ) باتجاه سندوب قيادة المدعو محمد إسماعيل التهامى 40 سنة عامل ومقيم برج النور الحمص - دائرة مركز اجا، والدراجة النارية رقم 180418 الدقهلية بذات الاتجاه قيادة المدعو محمدى زكريا المحمدى 29 سنة عامل ومقيم بذات القرية.

وبالفحص تبين أن سبب الحادث التخطى الخاطئ لقائد الدراجة النارية، ما أدى إلى اصطدامه بالسيارة من الجانب الأيسر وسقوطه أسفل سيارة نقل أخرى مجهولة، نتج عنه وفاة قائد الدراجة النارية، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولى.

وبسؤال قائد السيارة وزوجة المتوفى يمنى محمد عبد الجيد 27 سنة ربة منزل، أيدت نتيجة الفحص، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بان سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالبطن، وتم تحرير المحضر رقم 12075 لسنة 2016 جنح المركز.

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