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ما رأيكم بإطلالات قيس الشيخ نجيب ومكسيم خليل في مسلسل "يا ريت"

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الخميس 16-06-2016 15:20

عديدة هي الأعمال الدرامية التي نشاهدها في رمضان 2016، غير أن أناقة النجمين "مكسيم خليل" و"قيس الشيخ نجيب" قد لفتتنا في مسلسل "يا ريت"، الذي تشاركهما بطولته النجمة "ماغي بوغصن". وما لفتنا أيضاً أنّ لكلٍّ منهما نمطاً مُعيّناً في اللباس، يبدو فيه الفرق واضحاً من خلال أحداث المسلسل.

كيفانش تاتليتوغ يلهمك إطلالات شبابية عصرية

فأسلوب "قيس الشيخ نجيب" في المسلسل، الذي يجسّد دور شخصية "الدكتور رامي" يجمع بين العصرية والأناقة، فنراه أحياناً بالملابس المستوحاة من ملابس سائقي الدراجات النارية مع السترات الجلدية والتيشيرات القطنية وسراويل الجينز، وأحياناً أُخرى نراه بالبدلات الرسمية التي لها طابع شبابيّ، وبالمعاطف الأنيقة.
"مكسيم خليل"، الذي يلعب دور "الدكتور اياد"، تبدو إطلالته في المسلسل كلاسيكية وهادئة، إذ يرتدي البدلات الرجالية ذات الألوان الحيادية والقصّات التقليدية. وفي بعض الأحيان تكون هذه البدلات مؤلفة من سترة وسروال وقميص، وأحياناً يزيد عليها صدرية (جيليه) فيبدو اللوك أكثر كلاسيكية.
من خلال متابعتكم لعمل مسلسل "ياريت"، منذ بداية رمضان وحتى الآن، كيف تقيّمون إطلالات بطليه الأساسيين مكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب؟ أخبرونا بعد مشاهدة الصور.

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سيدتي