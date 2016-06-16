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عرض أزياء مغربي لجلاليب رمضان بنكهة شبابية

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الخميس 16-06-2016 16:08

قدمت المصممتان الزوهرة بنصبيح و نجاة الودغيري عرضاً للأزياء التقليدية ، تضمن عدداً من التصاميم التي عرضتها المصممتان لأول مرة، و قد كانت التصاميم موجهة أساساً لإرضاء أذواق الشابات لتشجيعهن على ارتداء الزي التقليدي المغربي خاصة الجلابية التي تعد زيا أساسيا في الشهر الفضيل.
و إلى جانب الجلاليب قدمت المصممتان تشكيلة من إبداعهما في التكشيطة و القندورة و لمسات أخرى على اللباس العصري بإدخال زخرفة تقليدية أو صنعة لمعلم. و استعملت المصممتان أقمشة باردة حريرية و قطنية بألوان زاهية على الموضة تجمع بين الأصالة و المعاصرة .

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سيدتي