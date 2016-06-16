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أحمد الجربا يبحث مع «البارزاني» الأوضاع السياسية والعسكرية في سوريا

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أحمد الجربا يبحث مع «البارزاني» الأوضاع السياسية والعسكرية في سوريا أحمد الجربا يبحث مع «البارزاني» الأوضاع السياسية والعسكرية في سوريا

أحمد الجربا مع البارزاني

التقى الشيخ أحمد الجربا، رئيس تيار الغد السوري، والرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري المعارض، اليوم الخميس، الرئيس مسعود البارزاني، رئيس إقليم كردستان في صلاح الدين.

وتطرق الحديث إلى الأوضاع السياسية والعسكرية في سوريا، وسبل تعزيز الحل السياسي المنشود، وآفاق العملية السياسية، والتعاون في ملف مكافحة الاٍرهاب.

كما تدارس الطرفان أوضاع اللاجئين السوريين في كردستان العراق وما يمكن عمله للتخفيف من معاناة السوريين ومآساتهم.

بدوره شكر الشيخ أحمد الجربا الرئيس البارزاني على دعمه للقضية السورية واهتمامه بها واستضافته لعشرات الآلاف من السوريين.

هذا والتقى الشيخ الجربا الرئيس بارزاني مرارا ويشددان دائما على ضرورة حماية السلم وتعزيز التعايش المشترك بين مختلف مكونات المجتمع السوري بما يجسد وحدته الوطنية.

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