«أمن كفر الشيخ» يحبط محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر المتوسط

تمكنت قوات حرس الحدود بالتنسيق مع أمن كفر الشيخ، اليوم الخميس، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ56 شخص من جنسيات مختلفة، حاولوا التسلل إلى إيطاليا عبر سواحل البحر المتوسط، والقي القبض عليهم بمنطقة كوم مشعل التابعة لمركز مطوبس.

وتلقى اللواء محمد عاطف شلبي، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا يفيد القبض على 56 من جنسيات مختلفة بمنطقة كوم مشعل، التابعة لمركز مطوبس، أثناء اعتزامهم التسلل إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية، وتبين أن المقبوض عليهم 4 مصريين، و30 سودانيًا، و11 صوماليًا، شخصين من جزر القمر، 9 إريتريين، كانت في إنتظارهم فلوكة خشبية بطول 6 متر، مزودة بموتور قدرته 85 حصان، وعليه 5 متهمين مقيمون بمنطقة أبوقير بالإسكندرية، واُلقى القبض عليهم.

وتحرر المحضر رقم 7124 لسنة 2016 م ، إداري مركز مطوبس، وأخطرت النيابة للتحقيق.