افتتاح متنزه «ديزني لاند» بمدينة «شنجهاي» الصينية بتكلفة 5.5 مليار دولار

افتتحت شركة والت ديزني مدينة ألعاب ديزني في مدينة شنجهاي، وهي أول مدينة ألعاب لها في الصين، في احتفال ضخم حضره قادة الحزب الشيوعي، وظهر فيه كورال للأطفال، والعديد من شخصيات ديزني الشهيرة الأخرى، بحسب بي بي سي.

وحضر حفل الافتتاح رئيس الشركة، “بوب إغير”، ونائبه.

وبلغت تكاليف المشروع 5.5 مليارات دولار تساهم في تنشيط السياحة في وقت يشهد بطئًا في النمو الاقتصادي.

وتساعد مدينة ألعاب ديزني في شنجهاي شركة هوليوود العملاقة على ترويج منتجاتها، مثل “فروزين” في أكثر دول العالم سكانًا، وإحياء مجال الأعمال في مدن الألعاب الذي يعاني اقتصاديًا.

ويتوقع محللون أن تكون مدينة ألعاب ديزني شنجهاي أكثر موقع ألعاب يرتاده الزوار في العالم، إذ يتوقع أن يجتذب 15 مليون زائر على الأقل، في العام، ونحو 50 مليون ضيف.