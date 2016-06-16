أخبار سوريا اليوم.. لافروف يلتقى دى ميستورا لبحث المحادثات السورية بجنيف

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم على استقبال الأردن لـ 150 لاجئا سوريا، كما شملت أخبار سوريا، إبادة اليزيديين، كما تناولت أخبار سوريا اليوم استعاد الجيش السورى السيطرة على قرية قرمنلى وتلالها.>قالت مديرية التوجيه المعنوى التابعة للقوات المسلحة الأردنية اليوم الخميس، إن قوات حرس الحدود الأردنية استقبلت خلال الـ ـ24 ساعة الماضية 150 لاجئا سوريا من مختلف الفئات العمرية ومن كلا الجنسين.

كما قال محقق تابع للأمم المتحدة اليوم الخميس إن تحقيقا أجرته المنظمة فى إبادة جماعية لليزيديين فى سوريا والعراق شمل معلومات مفصلة عن الجرائم التى ارتكبها مقاتلو تنظيم داعش ومن بين ذلك أسماء المشتبه بهم.

أخبار سوريا اليوم

>فيما أفاد نائب وزير الخارجية الروسى "ميخائيل بوجدانوف" اليوم الخميس، أن اللقاء بين وزير الخارجية سرجى لافروف ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا دى ميستورا، الذى يزور روسيا حاليا، سيركز على مجمل المسائل المتعلقة بتسوية الأزمة السورية، بما فى ذلك آفاق إجراء الجولة المقبلة من المحادثات السورية-السورية فى جنيف.

وقال محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم الخميس إن تنظيم داعش ارتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد اليزيديين فى سوريا والعراق وسعى إلى تدمير الجماعة الدينية العرقية التى تضم 400 ألف شخص من خلال القتل والاستعباد الجنسى وجرائم أخرى.

ميدانيا استعاد الجيش السورى السيطرة على قرية قرمنلى وتلالها، فى منطقة بايربوجاق (جبل التركمان) بريف محافظة اللاذقية شمال غربى سوريا. وأوضحت مصادر سورية حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الخميس، أن الجيش السورى سيطر أيضا على قرية عيسى بنار فى ذات المنطقة.

كما نقلت وكالة "سانا" عن مصادر عسكرية سورية أن مسلحين هاجموا نقطة للجيش السوري في الغوطة الشرقية بريف دمشق، مستخدمين موادا سامة أدت إلى إصابات بحالات اختناق.

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