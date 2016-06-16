أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار سوريا اليوم.. لافروف يلتقى دى ميستورا لبحث المحادثات السورية بجنيف

Google+ Print
أخبار سوريا اليوم.. لافروف يلتقى دى ميستورا لبحث المحادثات السورية بجنيف أخبار سوريا اليوم.. لافروف يلتقى دى ميستورا لبحث المحادثات السورية بجنيف
ركزت أخبار سوريا اليوم على استقبال الأردن لـ 150 لاجئا سوريا، كما شملت أخبار سوريا، إبادة اليزيديين، كما تناولت أخبار سوريا اليوم استعاد الجيش السورى السيطرة على قرية قرمنلى وتلالها.

أخبار سوريا اليوم


>قالت مديرية التوجيه المعنوى التابعة للقوات المسلحة الأردنية اليوم الخميس، إن قوات حرس الحدود الأردنية استقبلت خلال الـ ـ24 ساعة الماضية 150 لاجئا سوريا من مختلف الفئات العمرية ومن كلا الجنسين.

كما قال محقق تابع للأمم المتحدة اليوم الخميس إن تحقيقا أجرته المنظمة فى إبادة جماعية لليزيديين فى سوريا والعراق شمل معلومات مفصلة عن الجرائم التى ارتكبها مقاتلو تنظيم داعش ومن بين ذلك أسماء المشتبه بهم.

أخبار سوريا اليوم


>فيما أفاد نائب وزير الخارجية الروسى "ميخائيل بوجدانوف" اليوم الخميس، أن اللقاء بين وزير الخارجية سرجى لافروف ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا دى ميستورا، الذى يزور روسيا حاليا، سيركز على مجمل المسائل المتعلقة بتسوية الأزمة السورية، بما فى ذلك آفاق إجراء الجولة المقبلة من المحادثات السورية-السورية فى جنيف.

وقال محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم الخميس إن تنظيم داعش ارتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد اليزيديين فى سوريا والعراق وسعى إلى تدمير الجماعة الدينية العرقية التى تضم 400 ألف شخص من خلال القتل والاستعباد الجنسى وجرائم أخرى.

ميدانيا استعاد الجيش السورى السيطرة على قرية قرمنلى وتلالها، فى منطقة بايربوجاق (جبل التركمان) بريف محافظة اللاذقية شمال غربى سوريا. وأوضحت مصادر سورية حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الخميس، أن الجيش السورى سيطر أيضا على قرية عيسى بنار فى ذات المنطقة.

كما نقلت وكالة "سانا" عن مصادر عسكرية سورية أن مسلحين هاجموا نقطة للجيش السوري في الغوطة الشرقية بريف دمشق، مستخدمين موادا سامة أدت إلى إصابات بحالات اختناق.

موضوعات متعلقة..

- لافروف يلتقى دى ميستورا لبحث المحادثات "السورية - السورية" فى جنيف
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017