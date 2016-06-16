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أستاذ استثمار: رفع البنك المركزي أسعار الفائدة يؤثر يضخم الدين العام

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أستاذ استثمار: رفع البنك المركزي أسعار الفائدة يؤثر يضخم الدين العام أستاذ استثمار: رفع البنك المركزي أسعار الفائدة يؤثر يضخم الدين العام

أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة مدحت نافع

قال أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، مدحت نافع، البليوم الخميس، إن بحث البنك المركزي رفع الفائدة، يؤثر بالسلب على الدين العام لأنه يرفع تكلفة الدين العام الذي تضخم بنسبة 97% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في العام المالي المقبل.

وأضاف نافع خلال لقائه ببرنامج “السوق”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي عبد الرحمن البرديسي، أنّه: “يؤيد رفع أسعار الفائدة بسبب بأنه يتماشى مع السياسة الانكماشية التي يتخذها البنك نحو الانكماش”، معتبرا أن تثبيت أسعار الفائدة يعد بمثابة تخفيض لها.

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