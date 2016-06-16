مرافق الغربية تزيل تعديات بطنطا.. وصاحب العقار المخالف يهدد مدير المرافق بنقله

نفذت مرافق الغربية اليوم الخميس إزالة التعديات التى قام بها أحد أصحاب شركات العقارات، على رصيف شارع البحر أمام حديقة الطفل بمنطقة الاستاد بحى أول طنطا.

كان أهالى وسكان منطقة إستاد طنطا الرياضى، التابعة لحى أول طنطا، تقدموا ببلاغات رسمية بقسم شرطة أول طنطا، وشكاوى رسمية للواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، يتهمون إحدى شركات المقاولات، بالتعدى على الرصيف والبناء فى حرم الشارع، واستغلال الرصيف المقابل لحديقة الطفل بطنطا فى أعمال بناء مشروع سكنى رغم صدور قرار المحافظ بوقف البناء.

وقام صاحب العقار فجر اليوم الخميس بصبة سقف البدروم والأعمدة الخرسانية مدعيا أن له واسطة ومحسوبية مكنته من البناء، وبالبحث تبين صدور قرار من محافظ الغربية بوقف البناء، من شهر 11 الماضى ورغم ذلك استمر صاحب العقار فى أعمال البناء والتشييد.

وشنت حملة برئاسة العميد مهند أبو ليمون وقوة من قسم المرافق ونفذت إزالة التعديات ومنعت المقاول من البناء، لكن صاحب العقار هدد مأمور المرافق بنقله وإقالته من عمله حال تنفيذ الإزالة، وهو ما أصر عليه قائد الحملة ونفذ القانون، وتم تحرير مذكرة بالتهديدات لعرضها على اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية.

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