"اليوم السابع" : 3 دقائق لكل نائب لمناقشة الموازنة

وتقرأ فى "اليوم السابع" أيضاً..

ـ ياسمين الخيام: غنيت بفتوى من الشيخ "الغزالى"

تحت عنوان "3 دقائق لكل نائب لمناقشة الموازنة"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد الجمعة تفاصيل استعدادات مجلس النواب لمناقشة الموازنة الجديدة للحكومة اعتباراً من يوم الأحد وحتى الأربعاء، بعد الاتفاق على السماح بثلاث دقائق فقط لكل نائب للتعليق على البنود الواردة فى الموازنة.>ـ أول شهادة لشقيقة "ميار" التوأم ضحية الختان.. لا أنسى نظرات شقيقتى قبل موتها.. وأجريت العملية فى اليوم نفسه.. ومسؤولو المستشفى ضغطوا على والدتى لنقل جثتها.. ووالدة "ميار" فى أقوال جديدة : مفتش الصحة أصر على تحرير محضر بقسم الشرطة

ـ 3 دقائق لكل نائب لمناقشة الموازنة.. "النواب" يبدأ مناقشة الموازنة الأحد وينهيها الأربعاء.. ورئيس لجنة الخطة: الحكومة قدمت البيان متأخرة 52 يوماً

ـ غداً .. فى "اليوم السابع".. المستشار سرى صيام يكشف أسرار دخوله واستقالته من البرلمان

ـ تسريب وإغماءات فى الكيمياء.. والفلسفة سهلة.. 22 حالة غش فى 18 لجنة بالثانوية العامة.. وإعادة توزيع دراجات الفيزياء

ـ الفراعنة بدلاً من تونس بفارق 16 نقطة .. منتخب مصر فى التصنيف الأول "والفيفا" يتراجع عن موقفه

ـ أسرة "ريجينى" تحرض البرلمان الأوروبى على مصر.. مصدر: التصعيد الأوروبى غير مبرر.. ورئيس وزراء إيطاليا: علاقتنا وثيقة بالقاهرة

>



>ـ العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة.. سفينة البحث تعثر على جهاز "محادثات كابينة القيادة" محطماً.. وتنجح فى انتشال وحدة الذاكرة منه



>