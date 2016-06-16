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"اليوم السابع" : 3 دقائق لكل نائب لمناقشة الموازنة

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"اليوم السابع" : 3 دقائق لكل نائب لمناقشة الموازنة "اليوم السابع" : 3 دقائق لكل نائب لمناقشة الموازنة
تحت عنوان "3 دقائق لكل نائب لمناقشة الموازنة"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد الجمعة تفاصيل استعدادات مجلس النواب لمناقشة الموازنة الجديدة للحكومة اعتباراً من يوم الأحد وحتى الأربعاء، بعد الاتفاق على السماح بثلاث دقائق فقط لكل نائب للتعليق على البنود الواردة فى الموازنة.

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