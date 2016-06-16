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الآثار: وصول غطائين لتابوتين من العصر القديم إلى مصر قادمين من إسرائيل

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الآثار: وصول غطائين لتابوتين من العصر القديم إلى مصر قادمين من إسرائيل الآثار: وصول غطائين لتابوتين من العصر القديم إلى مصر قادمين من إسرائيل
وصل إلى أرض الوطن عصر اليوم الخميس، غطائين لتابوتين من العصر المصرى القديم قادمين من إسرائيل، وذلك بعد نجاح المساعى الدبلوماسية والأثرية فى إثبات ملكية لهما وأحقيتها فى استردادهما.

وأوضح شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، فى تصريح له اليوم أن عودة الغطائين تعد هى المرة الثانية لاستعادة قطع أثرية من إسرائيل، لافتاً إلى أن المرة الأولى كانت فى التسعينات حيث نجحت مصر فى استعادة القطع الأثرية التى تم التنقيب عنها فى سيناء عن طريق بعثات أثرية إسرائيلية وقت الاحتلال.

وأشار إلى أن الغطائين المستردين تم ضبطهما فى أحد صالات المزادات بالقدس عام 2012 عن طريق سلطة الآثار فى إسرائيل وإنتربول القدس الذى أبلغ بدوره الانتربول المصرى لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو إثبات ملكية مصر لهما واستعادتهما.

وأضاف عبد الجواد أن الغطائين كانا قد خرجا من مصر بطريقة غير شرعية عن طريق أعمال الحفر خلسة وتم تهريبهما عن طريق تاجر آثار إسرائيلى.. موضحا انهما على شكل آدمى ومصنوعين من الخشب والكارتوناج الملون عليهما عدد من النقوش والزخارف الملونة.

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مصر 365

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