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التأمين الصحى بالشرقية يناقش أزمة صرف علاج فيروس "c" بفاقوس

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التأمين الصحى بالشرقية يناقش أزمة صرف علاج فيروس "c" بفاقوس التأمين الصحى بالشرقية يناقش أزمة صرف علاج فيروس "c" بفاقوس
عقد الدكتور هشام عبد الحفيظ مدير عام التأمين الصحى بالشرقية، اجتماعا اليوم الخميس، لحل مشكلة شكاوى المرضى بلجنة الكبد الفرعية بمركز فاقوس، من قوائم الانتظار وعدم صرف العلاج الخاص لهم، ذلك بحضور مدير المنطقة وأعضاء اللجنة.

وأفاد مدير التأمين الصحى، أن سبب المشكلة تتلخص فى عدم التزام الأطباء المتعاقدين فى الحضور فى مواعيدهم المحددة لكتابة روشتات صرف العلاج للمرضى، وأن الاجتماع انتهى على توفير طبيب أخصائى باطنة بالإضافة إلى طبيب ممارس مدرب على أعمال لجان الكبد سوف يقومان بإنهاء ملفات المرضى والقضاء على قائمة الانتظار بلجنة فاقوس، وتكليف مدير الشئون الطبية بالذهاب إلى لجنتى فاقوس والغزل لبحث المشكلات وحلها وسرعة الصرف للمرضى.

التأمين الصحى بالشرقية يناقش أزمة صرف علاج فيروس c بفاقوس (1)

التأمين الصحى بالشرقية يناقش أزمة صرف علاج فيروس c بفاقوس (2)

التأمين الصحى بالشرقية يناقش أزمة صرف علاج فيروس c بفاقوس (3)

التأمين الصحى بالشرقية يناقش أزمة صرف علاج فيروس c بفاقوس (4)


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