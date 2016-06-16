محافظ سوهاج يعلن تطبيق منظومة نقل اللحوم بالمحافظة

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن بدء تطبيق منظومة نقل اللحوم بسوهاج حيث بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اخميم بتسليم 3 سيارات مجهزة ومزودة بثلاجة لنقل اللحوم.

وأوضح المحافظ فى بيان له، ان المشروع ياتى فى اطار سياسة الدولة التى تهدف الى توفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير الخدمات التموينية للمواطن السوهاجى، من خلال عمل منظومة متكاملة لنقل اللحوم من المجازر الى منافذ التوزيع بواسطة سيارات مجهزة ومزودة بثلاجات لنقل هذه اللحوم بشكل حضارى وصحى مشيرا الى ان هذا المشروع يتم من خلال تمويل من البنوك المشاركة ببرنامج مشروعك وذلك وفقا للشروط الموضوعة مسبقا ومن تلك الشروط الا يكون العميل عاملا بقطاع الحكومة او القطاع العام حيث يستهدف المشروع الشباب ممن ليس لديهم فرص للعمل.

وأوضح خالد موسى مدير ادارة المشروع القومى للتنمية البشرية والمحلية بمحافظة سوهاج انه تم التعاقد بالفعل مع جميع المواطنين المقبولين ائتمانيا لدى البنوك وجارى التنسيق مع البنوك المختصة تمهيدا لتسليم باقى السيارات فى اقرب وقت.

واضاف موسى، أن محافظة سوهاج سوف تقوم بتسليم 22 سيارة مجهزة لنقل اللحوم لتغطية جميع مراكز المحافظة مشيرا الى ان العميل يقوم بسداد 25 % من قيمة السيارة على ان يقوم البنك بتقسيط باقى قيمة السيارة وفقا للاتفاق مع العميل .

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