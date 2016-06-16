محافظة قنا تنهى موسم القمح بتوريد 149 ألف طن

قال المهندس محيى عبد الله وكيل وزارة التموين بقنا، إن المحافظة أنهت موسم القمح بتوريد 149 ألف طن من القمح إلى الصوامع والشون بمختلف مراكز المحافظة.

وأشار وكيل وزارة التموين بقنا، فى تصريحات لـ "اليوم السابع" إلى أن المحافظة استقبلت موسم القمح بتجهيز 3 صوامع معدنيه تسع 130 ألف طن من القمح بخلاف مجموعه من الشون ذات الأرضيات الخراسانية بلغت 11 شونه تسع 34 الف طن من القمح.

فيما كشف مصدر مسئول بمحافظة قنا أن المحافظة وردت هذا العام نسبة اقل من القمح من العام الماضى بـ 25 الف طن حيث تم توريد العام الماضى 174 ألف طن لشون المحافظة، بمختلف مراكزها لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى أن السعة التخزينية لها العام اقل من العام الماضى على الرغم من انشاء عدد من الشون والصوامع ومنها صومعة المراشدة ذات سعة تخزينية 60 الف طن إلا أنه لم يتم العمل بها هذا العام.

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